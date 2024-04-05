نصف عام من الحرب.. أطفال غزة يروون جانبا من مآسيها (فيديو)
خلال 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حُرم الأطفال الفلسطينيون من أدنى مقومات الحياة في ظل القتل والدمار واستشهاد الآلاف منهم.
شهادات صادمة أدلى بها الأطفال بها في رفح للجزيرة مباشر، إذ قالت الطفلة مها الأسطل: “تلك الأشهر الست المنصرمة كانت صعبة للغاية، لا نستطيع الحصول على أبسط احتياجاتنا مثل الماء والغذاء، لكي نحصل على الماء نضطر لدفع مبالغ كبيرة ومبالغ فيها تصل إلى 10 شيكل ولا بد أن ننتظر في صف طويل حتى نحصل على هذا الماء، ذل ما بعده ذل”.
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وأردفت بتأثر: “نريد العودة إلى بيوتنا يا عالم، نحن نعيش مجاعة حقيقية، أناشد جميع الدول العربية أن يجدوا لنا حلًا في أسرع وقت”.
وروى الطفل فداء شاهين صعوبة النزوح من بيته مع أسرته ووالدته الحامل التي كانت في شهرها التاسع: “عشنا كل أنواع الذل، فقدنا منازلنا وفقدنا مدارسنا، لقد وُلد أخي في الحرب، يبلغ من العمر الآن خمسة أشهر، لقد نزحنا من مكان لآخر وكان اليهود يحاوطونا من كل اتجاه، عشنا أوقات صعبة للغاية”.