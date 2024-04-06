الاحتلال يعلن استعادة جثة أسير من غزة.. وشقيقته تنتقد نتنياهو

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استعاد خلال الليل جثة أسير لدى المقاومة من خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قتل أثناء احتجازه.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأن إلعاد كتسير (47 عاما) جرى أسره من كيبوتس “نيرعوز” خلال هجوم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أنه “قتل بحسب معلومات خلال أسره لدى منظمة الجهاد الإسلامي”.

وقد أُطلق سراح والدته هانا التي كانت معه في الأسر، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني خلال الهدنة الوحيدة التي أُقرت بين إسرائيل وحماس أثناء 6 أشهر من الحرب. أما والده أفرام فقد قُتل خلال الهجوم على الكيبوتس، وفق الجيش.

وأعيدت جثة إلعاد كتسير إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليه رسميا بحسب الجيش الذي قدم “خالص تعازيه للعائلة”. وأضاف الجيش “مهمتنا تحديد مكان الرهائن وإعادتهم إلى الديار”.

ووجهت شقيقة إلعاد كتسير انتقادات لاذعة إلى المسؤولين الإسرائيليين، معتبرة أن إبرام اتفاق هدنة مع حماس كان كفيلا بعودة شقيقها وهو على قيد الحياة.

وكتبت كارميت كتسير عبر حسابها على منصة فيسبوك أن “إلعاد تم اختطافه من منزله في نير عوز حيًّا وبصحة جيدة وتم تصويره مرتين أثناء وجوده في الأسر. كان من الممكن إنقاذه لو تمت الصفقة والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في الوقت المناسب ليعود إلى عائلته”.

وأضافت: “قيادتنا جبانة وتدفعها الاعتبارات السياسية، ولذلك لم يتم التوصل إلى هذه الصفقة”.

وتابعت “رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، حكومة الحرب، وأعضاء الائتلاف: انظروا إلى أنفسكم في المرآة وقولوا إن أيديكم غير ملطخة بالدماء”.