رسالة إيرانية لواشنطن بعد الهجوم على القنصلية في دمشق

قال محمد جمشيدي، مساعد الرئيس الإيراني، إن طهران حذرت واشنطن من الوقوع في فخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت الرسالة الإيرانية للولايات المتحدة بأن تتنحى جانبًا “حتى لا تتلقى أي ضربة”.

وأضاف جمشيدي في تغريدة على موقع “إكس” الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت من إيران عدم توجيه ضربات لأهداف أمريكية.

ومساء الاثنين، أعلنت إيران تعرض القسم القنصلي في سفارتها بدمشق لهجوم صاروخي إسرائيلي، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من أعضائه، بينهم جنرالان، وتوعدت إيران إسرائيل بالرد.