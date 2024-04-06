صمود وبراءة.. طفلة من غزة تخاطب رسول الله (فيديو)

وجهت طفلة صغيرة من غزة رسالة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبر تسجيل مصور جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت فيه عن صمودها هي وأهل غزة.

بوجهها الملائكي الصغير الذي يشع براءة ونورا، وبحجابها الجميل وطهرها وهي تمسك مصحفا، وبصمود يشبه تلك الأرض التي أنبتتها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: “والله يا رسول الله إحنا صابرين ثابتين الأرض كلها طبعت.. كل الدنيا سلمت إلا من قلت لهم: عليكم بالجهاد وخير جهادكم الرباط وخير رباطكم عسقلان”.

ثم تستأنف صاحبة العمر الغض خطابها “مش هيك قلت لنا يا رسول الله؟ والله هينا صابرين وثابتين طاعة لله وطاعة لك يا رسول الله “.

وضربت الطفلة الفلسطينية من غزة أجلَّ المعاني في الإباء، بعد أكثر من 180 يوما من الحرب التي تجرع سكان القطاع مُرَّها، والتي أودت بحياة 33091 مواطنًا منهم وأسفرت عن إصابة أكثر من 75750 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية، وسط صمت وتخاذل عالمي.