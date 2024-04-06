مسؤولة باليونيسيف للجزيرة مباشر : طفل فلسطيني عمره 7 سنوات أكل فئرانًا بشمال القطاع (فيديو)

قالت تيس إنغرام، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في غزة إنها صدمت للوضع الكارثي الذي يعيشه أطفال غزة في ظل استمرار الحرب والمجاعة.

وأضافت إنغرام في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر مساء الجمعة، أن طفلا فلسطينيا يدعى “عمر ويبلغ من العمر 7 سنوات، جاء للتو من مناطق شمالي غزة وكان عليه أن يأكل الفئران حتى يعيش وهذا شيء غير مقبول”.

وتابعت أكبر مخاوفي في هذه اللحظة هي أن هناك حالات كثيرة تشبه الوضع الذي كان عليه عمر، وهم الآن مهددون بالموت في أي لحظة لأنهم لا يتوفرون على الغذاء ولم يتمكنوا من النزوح إلى المناطق الأكثر أمنا.

وأوضحت المتحدثة باسم اليونيسيف أنها تحدثت إلى رئيس قسم الأطفال في مستشفى الأقصى وأخبرها بأنهم يستقبلون 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

ونقلت عنه قوله إن “جميع الأطفال الذين تمت معاينتهم يعانون من أمراض مزمنة مثل الإسهال وسوء التغذية وحتى المجاعة”.

وأضافت أن هناك الكثير من الأطفال في مناطق شمال غزة، يعانون من الأمراض ويموتون ببطء دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال في الخدمة أو النزوح إلى المناطق الأكثر أمنا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 6 أشهر؛ مما أدى إلى استشهاد 33091 مواطنا وإصابة أكثر من 75750 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية.