مسؤول في الصليب الأحمر يكشف الوضع بالمستشفى الأوروبي في غزة (فيديو)

قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وليام شومبرج، للجزيرة مباشر إن المستشفى الأوروبي من المستشفيات القليلة التي تعمل الآن في القطاع، مؤكدًا تأثر المستشفى بستة أشهر من الحرب والرعب الذي لا يمكن وصفه مع استمرار الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين.

وأشار شومبرج إلى دور المستشفى الأوروبي المهم في تقديم الرعاية الطبية للمدنيين، لافتًا إلى اكتظاظ المستشفى من الداخل بالمرضى إضافة للكوادر الطبية ومن الخارج بالنازحين الفاقدين للأمل.

وأكد شومبرج أن اللجنة الطبية للصليب الأحمر تعمل في المستشفى الأوروبي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محاولة لإعانة الكادر الطبي، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الصليب الأحمر هو قطرة في بحر الاحتياجات المطلوبة.

وأضاف: “لسوء الحظ في هذا النزاع أصبحت المستشفيات أرضًا للنزاع”، ودعا إلى حماية المرافق الصحية والمصابين بموجب القانون الدولي. مؤكدًا وقوف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جانب الناجين والمصابين في النزاعات المسلحة.

ولفت رئيس البعثة الدولية إلى عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف المجالات “نحاول الاستجابة لطلبات المدنيين، وندعم المطابخ لوصول الوجبات الساخنة للمدنيين”.

كما أقر (شومبرج) أن ما يقوم به الصليب الأحمر لا يلبي المستويات غير المسبوقة من احتياجات المدنيين في غزة اليوم، مؤكدًا أنهم بحاجة لبذل المزيد، ومن الصعب القيام بذلك في ظل انعدام الأمن وعدم السماح بإدخال المستلزمات لقطاع غزة، فيما يحاولون البحث عن الحلول لتخطي هذه التحديات التي وصفها بالمعقدة للغاية.