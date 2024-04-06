مسيّرة إسرائيلية تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين في الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت على آلاف المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى بالغاز المسيل للدموع والضرب المبرح.

وأظهرت لقطات مصورة قيام طائرة مسيّرة للاحتلال بإطلاق قنابل الغاز؛ مما أدى إلى حدوث تدافع كبير وأسفر عن اختناق في جموع المصلين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت فجر أمس الجمعة على المصلين في باحات الأقصى في المنطقة المقابلة للمصلى القبلي بالطريقة نفسها، كما شنّت حملات اعتقال في صفوفهم أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين على الأقل.