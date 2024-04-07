أسيرة إسرائيلية محررة من غزة تهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي (فيديو)

هاجمت عدينا موشي، الأسيرة الإسرائيلية السابقة لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفته بـ”الخائن والمتوحش”.

وقالت عدينا موشي بعد ساعات قليلة من عودة جثة الأسير الإسرائيلي في غزة إلعاد كتسير “إلعاد قُتل ودمه في رقبتك يا نتنياهو”.

وأضافت الأسيرة الإسرائيلية التي أُطلق سراحها في الصفقة الأولى بين حماس وإسرائيل “إذا لم يعد الأسرى الإسرائيليون الموجودون لدى المقاومة في غزة، وإذا لم تُعِدهم بأي ثمن فإن دماءهم في رقبتك إلى يوم الدين”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، أنه استعاد خلال الليل جثة أسير لدى المقاومة من خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قُتل أثناء احتجازه.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأن إلعاد كتسير (47 عاما) جرى أسره من كيبوتس “نيرعوز” خلال هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أنه “قُتل حسب معلومات خلال أسره لدى حركة الجهاد الإسلامي”.

وتابعت عدينا موشي “في السابق كنت أشعر بأننا في مجتمع متماسك، لكنني اليوم أشعر بأنني بلا أصدقاء، وأبنائي أريدهم هنا معي”.

وقالت والدموع تغالبها “الآن وفورا وافقوا على أي صفقة. كفى لقد ضقنا ذرعا بكم، ولا يمكننا أن نتحمل أكثر. حياتنا تتوقف على وجودهم معنا”.

وأضافت موجهة خطابها إلى رئيس الوزراء نتنياهو “أريدك أن تعرف أنت يا نتنياهو المتوحش، لقد خنتنا خيانة عظمى، وإذا لم يعودوا فدماؤهم في رقبتك، وستحمل هذا العار إلى الأبد”.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية إن المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل، جرت وسط مدينة تل أبيب.

وأضافت أن مئات الإسرائيليين تظاهروا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته.