أعضاء الوفد الكويتي يتبرعون بالدم لجرحى غزة (فيديو)

قام أعضاء الوفد الكويتي بحملة تبرع بالدم داخل مستشفى الكويت التخصصي في رفح لجرحى غزة، في رسالة دعم من أعضاء الوفد لأهالي غزة.

وقال رئيس الوفد الكويتي عمر الثويني للجزيرة مباشر إن حملة التبرع بالدم هي رسالة إلى الشعب الفلسطيني في غزة “تعبيرا عن اختلاط الدم الكويتي والعربي بالدم الفلسطيني في هذه المحنة”.

وأضاف أن هذا آخر يوم للوفد الكويتي، معبّرا عن أماني الفريق بالعودة إلى غزة، لتقديم الدعم مع تهالك المنظومة الصحية على وقع الحرب.

ولفت عضو الوفد الكويتي الدكتور عبد الله عثمان إلى أن ما قاموا به جاء استجابة لأمر النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، في قوله (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد)، مضيفا “هذا دم أهل الكويت يذهب إلى أهل غزة”.

أما عضو الوفد الكويتي الدكتور حسام عبد الحافظ، فقال إن ما كان يتوقعه عن القطاع الصحي في غزة شيء، وما شاهده بعينه شيء آخر، واصفا الوضع الصحي في المستشفى الأوروبي بالمأساوي والصعب للغاية.

بدوره، أكد مدير المستشفى الكويتي التخصصي بغزة الدكتور صهيب الهمص أهمية ما يقوم به الوفد الكويتي من عمل طبي داخل القطاع، مطالبا الدول العربية بالوقوف إلى جانب غزة لوقف شلال الدم المستمر منذ 6 أشهر.