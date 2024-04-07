عم الشهيد أسعد عمرو: مخابرات الاحتلال توعدته بالتصفية (فيديو)

لم يكد الأسير المحرر أسعد عمرو يهنأ بإطلاق سراحه من الأسر، حتى باغتته قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص الحي إلى أن سقط شهيدًا في منزله ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقال عمه للجزيرة مباشر إن أسعد كان مهددًا بشكل يومي من ضابط المخابرات الإسرائيلي المسؤول عن المنطقة، الذي توعده في آخر مرة زاره فيها بالقتل والتصفية، على حد قوله.

وحمّل عم الشهيد حكومة الاحتلال مسؤولية الجريمة، قائلًا “هذه جريمة ضمن جرائم كثيرة تُرتكب بحق شعبنا في فلسطين”.

وكان أسعد قد اعتُقِل ثلاث مرات سابقة، وأمضى في سجون الاحتلال فترات اعتقال مجموعها 4 سنوات ونصف، وجرى اغتياله على يد قوات الاحتلال الخميس الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًّا حملات دهم واقتحامات من قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 457 مواطنًا وأصيب 4750 آخرون خلال 180 يومًا في الضفة الغربية.