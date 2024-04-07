قيادي بالجهاد الإسلامي: لا نتفاءل كثيرا بجولة مفاوضات القاهرة والعدو يحضّر لمشروع شمال غزة (فيديو )

كشف مسؤول العلاقات العربية بحركة الجهاد الإسلامي، رسمي أبو عيسى، أنه لا يتوقع التوصل إلى مخرجات مهمة في جولة القاهرة التفاوضية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال “لا نتفاءل كثيرا من هذه الجولة، ولنكن صرحاء مع أنفسنا وأبناء شعبنا بأن العدو لا يزال يماطل، وحتى الآن لم يحدد الوفد الذي سيشارك في الجولة التفاوضية بالقاهرة”.

وأضاف “نوايا المقاومة صادقة في وقف إطلاق النار لكن العدو يماطل ويشتري الزمن”.

وتابع “نتنياهو يهرب إلى الأمام، فهو تارة يرسل وفدا بدون صلاحيات، وتارة أخرى بدون المسؤول عن ملف الأسرى الذي عيّنه مجلس الحرب الإسرائيلي”.

وكان مصدر قيادي في حماس قد أفاد بأن وفدا من الحركة توجه، اليوم الأحد، إلى القاهرة برئاسة خليل الحية، بعد دعوة مصرية لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المصدر في تصريحات للجزيرة أن اتصالات مكثفة جرت بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والوسطاء الدوليين خلال الساعات الأخيرة لاستئناف التفاوض بالقاهرة، موضحا أن هنية أكد للوسطاء أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم.

وأوضح المسؤول عن العلاقات العربية بحركة الجهاد الإسلامي أن الإدارة الأمريكية حينما تريد إلزام إسرائيل باتخاذ قرار معيَّن تفعل، وهذا ما اتضح بعد المكالمة الشهيرة بين بايدن ونتنياهو.

لكنه استطرد بأن بايدن يتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال المساعدات دون الخوض في قضايا مصيرية مثل الوقف الدائم لإطلاق النار وعقد صفقة تبادل الأسرى.

وقال “لدينا تخوفات مما يعد له العدو، فهو يشغلنا بموضوع التهدئة وإطلاق سراح الأسرى، في حين يستكمل مشروع الإبادة شمالي قطاع غزة”.

وأضاف أن تحركات جيش الاحتلال وما يقوم به من إنشاءات شمالي قطاع غزة يؤكد أن “العدو يريد أن يبقى الشمال فارغا من الفلسطينيين كمقدمة لاحتلاله والبقاء فيه”.