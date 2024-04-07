نتنياهو: خطوة واحدة تفصلنا عن النصر وهذا شرطي لوقف إطلاق النار (فيديو)

رهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الحرب على قطاع غزة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة له، اليوم الأحد، في مستهل اجتماع حكومة الاحتلال، بثها حسابه الرسمي عبر منصة إكس “اليوم نحتفل بمرور ستة أشهر على بداية الحرب، حيث قضينا على 19 من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس، من بينهم قادة كبار”.

وأضاف “قمنا بقتل أو جرح أو اعتقال عدد كبير من مخربي حماس، وقمنا بتطهير مستشفى الشفاء والعديد من مقار المخربين الأخرى، ودمرنا مصانع إنتاج الصواريخ والأسلحة والذخائر، ونواصل تدمير الأنفاق تحت الأرض بشكل منهجي”.

وتابع “نحن على بُعد خطوة واحدة من النصر، لكن الثمن الذي دفعناه مؤلم ومفجع”، في إشارة إلى مقتل 604 ضباط وجنود إسرائيليين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستطرد قائلًا “لقد أوضحت للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين، وهذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأنا أرحب بحقيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضحت قبل بضعة أيام أن هذا لا يزال هو موقفها أيضًا”.

נחסל את החמאס, גם ברפיח. pic.twitter.com/Hr9fdBtSdY — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 7, 2024

وزعم نتنياهو أن “إسرائيل ليست هي التي تمنع التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، لكن حماس تمنع التوصل إلى صفقة من خلال مطالبها المتطرفة بوقف الحرب”، على حد قوله.

وأشار نتنياهو إلى أن “إسرائيل مستعدة للتوصل إلى صفقة، لكنها غير مستعدة للرضوخ”.

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع استئناف مفاوضات الهدنة بين تل أبيب وحماس في القاهرة. وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المستمرة حاليًّا، إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية، بعد الأولى التي استمرت أسبوعًا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بينما تقّدر وجود 133 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.