الاحتلال يعتدي على عائلة الشهيد وليد دقة والمعزين ويزيل خيمة العزاء (فيديو)

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت، مساء الاثنين، على عائلة الشهيد وليد دقة والمعزين في خيمة العزاء المقامة بمنزله في بلدة باقة الغربية بحيفا.

وأكد نادي الأسير أن الاحتلال “لم يكتف بنحو أربعة عقود من التنكيل والانتقام والحرمان والتعذيب بحق الشهيد دقة وعائلته، بل يواصل السادية والتضييق والانتقام من عائلته والاعتداء عليها”.

وأضاف النادي أن الاحتلال “لم يعط ردًّا حتى اللحظة للعائلة حول مصير جثمان ابنهم فيما يتخذ المماطلة نهجًا في ذلك، حيث يواصل احتجاز الجثمان” منذ إعلان استشهاده أمس الأحد.

يُشار إلى أن الاحتلال بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرم عائلة الأسير وليد دقة من زيارته، كما فرض تضييقات على زيارة الطواقم القانونية له رغم حالته الصحية البالغة الخطورة التي وصل إليها.

استشهاد الأسير الفلسطيني #وليد_دقة.. وبن غفير: حياته انتهت بموت طبيعي للأسف وليس بالإعدام كما ينبغي #الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/sxKsQwR0eV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2024

واستشهد الأسير الفلسطيني وليد دقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد معاناته مع مرض السرطان عن عمر يناهز 62 عامًا، قضى منها 38 عامًا خلف القضبان الإسرائيلية.

وجاءت الوفاة عقب يوم واحد من مطالبة منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال بالإفراج عنه، لا سيما أن الشهيد الأسير تعرّض للتعذيب والإهانة كما حُرم من الزيارات العائلية، وتعرّض لإهمال طبي منذ السابع من أكتوبر الماضي.