الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يقتحم طولكرم ويدمر عددا من البنى التحتية (فيديو)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة. كما دمرت قوات جيش الاحتلال وجرافاته الشوارع التي مرت بها، وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن جرافات الاحتلال شرعت في تجريف مقطع من الشارع الغربي في محيط مسجد المرابطين في المنطقة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

وأكدت أن قوات الاحتلال فرضت طوقا مشددا على مخيم طولكرم بعد أن اقتحمت آلياتها وجرافاتها مدخله الشمالي باتجاه حارة البلاونة، ونشرت قناصتها على البنايات العالية، وشرعت في تجريف الشوارع.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، أبرزها مخيم بلاطة شرقي نابلس، وبلدة دورا بمحافظة الخليل، واعتقل عددا من المواطنين.

إلى ذلك انسحبت قوات الاحتلال من مخيم بلاطة شرقي نابلس بعد اقتحام استمر عدة ساعات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من مركبات الاحتلال وجرافتين اقتحمت المخيم، ونشر الاحتلال القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، وسُمعت أصوات إطلاق الرصاص الحي بالمخيم.

من جانبها قالت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، إن مجاهديها اشتبكوا فجر اليوم، مع قوات الاحتلال في عدة محاور، ونصبوا لها عددا من الكمائن حققت إصابات محققة.

كما ذكرت كتائب شهداء الأقصى -نابلس، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياته العسكرية المقتحمة لمخيم بلاطة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عملياته بالضفة، مخلفا 459 شهيدا، ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 8100 أسير وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.