العثور على عشرات الشهداء في الشوارع بعد انسحاب الاحتلال من خان يونس (فيديو)

انتشل فلسطينيون، اليوم الاثنين، العشرات من جثث الشهداء الملقاة في الشوارع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونُقلت لاحقًا إلى المستشفيات في مدينتي رفح ودير البلح.

وعُثر على جثث الشهداء في الطرق الرئيسية والأزقة وتحت أنقاض المنازل المدمرة، في حين وُجد عدد كبير منها متحللة أو تظهر عليها آثار نهشها من الكلاب والقطط أو دهسها بجنازير الدبابات الإسرائيلية.

يأتي هذا بعد عودة الكثير من الفلسطينيين إلى منازلهم في خان يونس بعد قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته من المدينة عقب 4 أشهر من احتلالها بعملية برية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 185 يومًا أكثر من 33 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار هائل في البنى التحتية ومجاعة كارثية، حسب المنظمات الأممية والدولية.