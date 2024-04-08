بن غفير يهدد نتنياهو بسبب رفح

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذا قرر إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله.

وكان نتنياهو قد أعلن مرارا نيته اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

ويأتي تهديد بن غفير على وقع تقارير عن احتمال حدوث اختراق في مفاوضات إسرائيل غير المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

אם ראש הממשלה יחליט לסיים את המלחמה ללא מתקפה נרחבת על רפיח על מנת להכריע את חמאס, לא יהיה לו מנדט להמשיך לכהן כראש הממשלה. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 8, 2024

وخلال الأشهر الماضية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن غفير ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاق مع حماس، تحت تهديد الانسحاب من الحكومة.

وإذا انسحب حزب بن غفير (القوة اليهودية) وحزب سموتريتش (الصهيونية الدينية)، فستسقط الحكومة الائتلافية القائمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتشنّ إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من مئة ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.