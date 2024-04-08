جمهور الجزيرة مباشر يوجه رسائل إلى أهالي غزة بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

وجّه جمهور قناة الجزيرة مباشر رسائل إلى أهالي قطاع غزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معبّرين عن أمنياتهم أن تكون أيام عيد الفطر المبارك نهاية للعدوان على القطاع المحاصر ونصرًا لغزة وأهلها.

وأكد المشاركون في مقاطع فيديو، أرسلوها عبر تطبيق “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن هذا العيد يُعَد من “أصعب الأعياد التي تمر على الأمة الإسلامية والعربية بسبب ما يتعرض له أهالي قطاع غزة من عدوان وإبادة جماعية”.

وناشد مشاركون المجتمع الإسلامي والدولي التدخل لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على إعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار القطاع.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 33 ألف شهيد ونحو 76 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن التدمير الهائل للبنى التحتية في عموم القطاع.