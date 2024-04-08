دعما لغزة.. ناشطون فرنسيون يُضربون عن الطعام لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

بدأ عدد من الناشطين الفرنسيين إضرابًا عن الطعام أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة باريس، تضامنًا مع غزة وللضغط على حكومة بلادهم لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولمطالبة العالم بوقف الحرب.

وقالت الناشطة المصرية وعضو ائتلاف حقوق الإنسان في باريس (ماجدة محفوظ) للجزيرة مباشر، إن الهدف من الإضراب هو إرسال رسالة إلى الحكومة الفرنسية والعالم بشأن الانتهاكات في غزة عبر مشاركة أهالي القطاع المعاناة نفسها وهي “الجوع”.

كما طالبت ماجدة الحكومة الفرنسية بالضغط الدبلوماسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف تصدير أسلحة البلاد إلى إسرائيل، مشيرة إلى استخدام الأسلحة الفرنسية في استهداف قوات الاحتلال للفلسطينيين أثناء تلقيهم المساعدات الإنسانية.

وأضافت “بهذا الشكل تُعَد فرنسا متورطة في الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة إذا لم تتخذ إجراءات لمحاسبة الاحتلال”، كما طالبت العالم بعزل إسرائيل على غرار ما حدث مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

كما أوضحت للجزيرة مباشر أن الإضراب يهدف إلى لفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية في غزة التي راح ضحيتها أكثر من 33 ألف مدني فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ووصفت هذه الإبادة بأنها تهدد حاليًّا حياة 1.1 مليون فلسطيني يعانون التجويع القسري، أي نحو 50% من سكان غزة.

من جهته، أوضح (عثمان) الناشط المُضرب عن الطعام للجزيرة مباشر أسباب الإضراب الذي يشارك فيه هو ورفاقه، قائلًا “نقف أمام وزارة الخارجية الفرنسية تضامنًا مع غزة، نحن هنا لنقول إننا لا نقبل بالمجاعة التي تحدث بشكل متعمَّد تجاه الفلسطينيين”.

وطالب عثمان الحكومة الفرنسية بالوقف الفوري لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، والدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية، مستغربًا من وضع شروط من أجل إطعام الأطفال.

وأضاف “كدولة منظمة للألعاب الأولمبية، نرفض أن يرفرف علم دولة ترتكب جرائم إبادة بجانب علم فرنسا، نرحب باللاعبين ولكن تحت راية محايدة كما حدث مع روسيا”.