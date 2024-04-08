شاهد: سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في غزة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لاستهداف آلية وقصف حشود لقوات إسرائيلية قبيل انسحابها من محاور التقدم بمدينة غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد استهداف عناصر المقاومة آلية عسكرية من نوع “ميركافا 4” على مفترق الولادة، بمحيط مجمع الشفاء الطبي، واستهداف تحشدات لجنود الاحتلال وقصفها بقذائف الهاون، بالاشتراك مع قوات عمر القاسم، ولواء العامودي.

يأتي ذلك في اليوم الـ185 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في ظل معارك برية وقصف جوي متواصل تحاول من خلاله تل أبيب القضاء على المقاومة الفلسطينية وقدراتها العسكرية.

ولم تتمكن إسرائيل التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من تحييد القدرات الصاروخية للفصائل الفلسطينية المقاتلة في قطاع غزة.

وفي مناسبات متكررة، أكدت تل أبيب أن القضاء على القدرات الصاروخية للفصائل الفلسطينية، واستعادة الأسرى بغزة، يعتبر في مقدمة الأهداف المعلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحرب على غزة التي دخلت شهرها السابع.

ويأتي ذلك بينما تسود بين الأوساط السياسية الإسرائيلية أحاديث بشأن الإخفاق في تحقيق تلك الأهداف، وسط مواصلة الفصائل الفلسطينية بغزة إطلاق الصواريخ بين الحين والآخر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية، ودمارا هائلا؛ مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.