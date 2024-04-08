قوات الاحتلال تقتحم باب الرحمة وتعتدي على المعتكفين وتعتقل شابين (فيديو)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى واعتدت على مصلين بالضرب، واعتقلت اثنين منهم من داخل المصلى.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المصلى واعتدت على المصلين بالضرب وأجبرتهم على الخروج، واعتقلت اثنين منهم.
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"اللهم كن لإخواننا في غزة عوناً ونصيراً"..
دعاء صلاة فجر التاسع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/uNwFbHwZRo
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 8, 2024
25 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح
وأدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والتضييق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
#صور| جانب من صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/0aZTUV6szU
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 8, 2024
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن أكثر من 25 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.
وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب أثناء محاولته دخول المسجد الأقصى، ومنعت عددا من الشبان من الدخول لأداء صلاة الفجر.
وتتعمد قوات الاحتلال عرقلة دخول الشبان للمسجد الأقصى، وتأخير دخولهم إلى ما بعد أذان الفجر، وتحديد أبواب معينة لمن تسمح بدخوله منهم.