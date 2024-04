نيكاراغوا تطلب من محكمة العدل الدولية وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل (فيديو)

طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية، أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا، وقالت إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

وقال ممثل نيكاراغوا للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة، بعدما قضت محكمة العدل بأنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء الهجوم على غزة.

WATCH LIVE: Nicaragua opens the oral argument on its request for the indication of provisional measures submitted in the case #Nicaragua v. #Germany before the #ICJ https://t.co/R740xI7PWa

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 8, 2024