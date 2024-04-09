السيولة النقدية في غزة.. أزمة تتفاقم مع ظروف المعيشة المتردية (فيديو)

أدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى أزمة نقدية في القطاع نتيجة لتعطل العمليات المصرفية.

ونتيجة لهذه الهجمات، جرى تدمير العديد من المباني المصرفية، وزادت المخاوف بسبب انهيار البنى التحتية والأنظمة الأمنية، أما الفروع المصرفية القليلة التي نجت من التدمير فقد أصبحت مستحيلة التشغيل.

ومع توقف معظم أجهزة الصراف الآلي في مدينة رفح عن العمل، تفاقمت أزمة النقد، مما أدى إلى شلل التجارة اليومية، إذ يشتكي بعض سكان غزة الذين لم يتلقوا رواتبهم من منع إسرائيل تدفق النقد إلى المنطقة أيضًا. وتشير بعض التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت نحو 80% من البنوك في المنطقة.