السيولة النقدية في غزة.. أزمة تتفاقم مع ظروف المعيشة المتردية (فيديو)

أدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى أزمة نقدية في القطاع نتيجة لتعطل العمليات المصرفية.

وكنتيجة لهذه الهجمات، تم تدمير العديد من المباني المصرفية وزادت المخاوف بسبب انهيار البنى التحتية والأنظمة الأمنية، أما الفروع المصرفية القليلة التي نجت من التدمير أصبحت مستحيلة التشغيل.

ومع توقف معظم أجهزة الصراف الآلي في مدينة رفح عن العمل، تفاقمت أزمة النقد، ما أدى إلى شلل التجارة اليومية حيث يشتكي بعض سكان غزة الذين لم يتلقوا رواتبهم من منع إسرائيل تدفق النقد إلى المنطقة أيضًا. حيث تشير بعض التقارير إن القوات الإسرائيلية استهدفت نحو 80% من البنوك في المنطقة.