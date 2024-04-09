وول ستريت جورنال تكشف نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل بشأن الصفقة الأمريكية المقترحة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن حماس وإسرائيل تدرسان المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الأسرى، غير أن الوسطاء حذروا من أن الطرفين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق.

وتتضمن الخطة التي عرضها وليم بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي أي أيه”، على المسؤولين في حماس وإسرائيل وقطر ومصر، الأحد الماضي في القاهرة، وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في قطاع غزة.

وطبقا للمقترح الأمريكي، “تقوم حماس خلال هذه الفترة بإطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا مقابل 900 سجين فلسطيني تحتجزهم إسرائيل في سجونها، من بينهم 100 تم الحكم عليهم بأحكام سجن طويلة في قضايا تتعلق بالإرهاب”.

خلاف على نقاط رئيسية

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين يساعدون في جهود الوساطة للوصول إلى اتفاق أن الجانبين لا يزالان مختلفين على نقاط رئيسية، وتشمل “الظروف التي سيسمح في إطارها بعودة النازحين الفلسطينيين نتيجة الحرب إلى شمال غزة، وهويات السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وما إذا كانت فترة الهدنة الأولية لستة أسابيع قد تصبح دائمة”.

وقال أحد المسؤولين الذين يتابعون المفاوضات للصحيفة الأمريكية “أنهم غير متفائلين”، محذرا من تقارير سابقة تحدثت عن تقدم في المفاوضات.

عودة النازحين لشمال غزة

ومن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين عودة أكثر من مليون نازح فلسطيني إلى شمال قطاع غزة، حيث تطالب حماس بعودتهم دون قيود، فيما عرضت إسرائيل في وقت سابق عودة 60 ألف فرد فقط، مع تفتيش من يعودون لشمال القطاع لضمان عدم عودة مقاتلي حماس بينهم.

يذكر أن المقترح الأمريكي لا يتضمن فرض قيود على عودة النازحين الفلسطينيين لشمال غزة، إذ يرى مسؤولون أمريكيون يشاركون في المفاوضات أنه من الناحية العملية سيبقى الكثير من النازحين في الجنوب، ولن يعودوا للشمال، أخذا في الاعتبار مستوى الدمار الواسع في شمال القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ضغوطا متزايدة من جانب الولايات المتحدة، وغيرها من حلفاء إسرائيل، على بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة.

وأجبر العدوان الإسرائيلي نحو مليون ونصف المليون من سكان قطاع غزة على النزوح إلى رفح جنوب القطاع، حيث يقيمون في مخيمات الإيواء في ظل نقص شديد في الغذاء والماء والدواء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن أكثر من 33 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 75 ألف مصاب، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.