إذاعة الجيش الإسرائيلي: هكذا فشلت الدفاعات الأمريكية في اعتراض صواريخ إيران

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الأمريكية أخفقت إلى حد كبير في صد الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل منتصف إبريل/نيسان المنقضي.

وأضافت أن من أصل 8 صواريخ أُطلقت من البحر، تم إسقاط اثنين فقط.

ولم تذكر إذاعة الجيش الإسرائيلي مصدر معلوماتها، كما لم تشر إلى مصير الصواريخ التي فشلت الدفاعات الأمريكية في اعتراضها.

ومساء 13 من إبريل، شنت إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل، حمل اسم “الوعد الصادق”، أطلقت خلاله مسيّرات وصواريخ بالستية من أراضيها، ردّا على استهداف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، الذي أسفر عن مقتل قادة وأفراد بالحرس الثوري مطلع الشهر ذاته.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد قالتا في حينه إنهما تمكنتا من اعتراض غالبية الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها إيران.

وبعد ذلك بأيام، أعلن التلفزيون الإيراني تعرُّض البلاد لهجمات بطائرات مسيّرة تم إسقاطها في سماء أصفهان وسط البلاد.