السباق الرئاسي في تشاد.. رهان خاسر أم مفاجآت في الأفق؟

تتجه تشاد نحو، أول انتخابات رئاسية في السادس من مايو/أيار المقبل، بعد 3 سنوات من فترة انتقالية مثيرة للجدل.

ويأتي هذا السباق في ظرف جديد وصعب من تاريخ تشاد الحاضر، وسط اهتمام إقليمي ودولي ملحوظ، وهو ما يدعو للتساؤل عما ستسفر عنه الحلقة الأخيرة من مسلسل حكم عائلة ديبي، وعما إذا كان سيضع هذا السباق حدًا لثلاث سنوات من الحكم العسكري بعودة إلى الحكم الديمقراطي، أم هي مجرد خطوة لإضفاء الشرعية على انقلاب 2021.

خارطة التحالفات

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تطرأ متغيرات عديدة على المشهد التشادي، فقد نشأت تحالفات من ثلاثة أطراف رئيسية: الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني، ومجموعات الحراك الشعبي.

هذه الأطراف شكلت كتلة تعرف بـ”نحن الشعب”، وبالمثل، شكل الحزب الحاكم تحالفات مع 227 جهة سياسية كتلة تعرف باسم “تشاد الموحدة”.

تحالف أحزاب المعارضة السياسية مع جمعيات المجتمع المدني ومجموعات الضغط الشعبي يعتبر تحالفًا حديثًا، أفرزته حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، ويسعى إلى اعاقة ومنع الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، من الترشح، ولكنه لا يمانع من تقديم الحزب الحاكم، لأي مرشح آخر عوضًا عنه، في الوقت الذي ترفض فيه جمعيات المجتمع المدني، أي مرشح للحزب الحاكم، داعية إلى إزالة نظام الانقاذ برمته.

أما المجموعات التي تمثل الحراك الشعبي، وعلى رأسها “وقت تما”، فهي مطلبية، وتطمح إلى تحسين الظروف الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أما تحالف الحزب الحاكم، فهو تحالف موسمي قديم. هذا التباين في الأهداف والرؤى يعبر عنه عضو المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) أورجي شاها في حديثه للجزيرة مباشر، حيث نوه إلى أنهم لا يعارضون ولا يؤيدون ترشيح محمد ادريس ديبي، وإنما يتمثل هدفهم بتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدً على أن الانتخابات المقبلة تمثل خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على سلطة ديبي الابن.

ففي 24 مارس، استبعد المجلس الدستوري في تشاد ملفات عشرة مرشحين عن المعارضة، بدعوى عدم مطابقة بعض المترشحين للشروط القانونية المطلوبة للترشح، وفي الوقت ذاته، أكد على قبول عشرة مرشحين آخرين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

قرارات جريئة

ردا على هذه القرارات، دعت المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين (GCAP) المؤلفة من 14 حزبًا سياسيًا إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وشددت على أن الانتخابات لن تعود بأي فائدة على الشعب التشادي، معتبرة أنها تمثل خطوة لإضفاء الشرعية على النظام الذي وصفته بـ”العائلي”.

ومن بين الذين تم رفض ترشيحهم، ممثل كتلة المعارضة ورئيس حزب الوطنيين “نصر إبراهيم كورسامي”، بدعوى عدم مطابقة شهادة ميلاده وانتمائه الى عدة دول.

ويرى كورسامي في حديثه للجزيرة مباشر أن القرار جاء نتيجة سبب واحد، وهو عدم قدرة الرئيس الحالي على مجاراة الشماليين، كما رأى أن الرئيس يستبعد ملفات جميع الشماليين، ويرفع عدد الجنوبيين في القائمة الانتخابية، بهدف تقليص خيارات المواطنين وجعلهم يختارونه فقط، وهو النهج الذي كان يتبعه ديبي الأب.

بالإضافة إلى ذلك، رفض المجلس الدستوري ترشيح السياسي العسكري “أحمد حسب الله صبيان”، كونه عضوًا نشطًا في قوات الدفاع والأمن، فيما يرفض صبيان هذه الحجة ويعتبر قرار استبعاده متحيزًا وغير عادل، كما لا يتعلق بملفه، وانما لغايات ديموغرافية، لأنه من الشمال، ويضيف للجزيرة مباشر قائلا: “هناك أوجه قصور خطيرة في إنشاء الهيئات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، ورغم ذلك قررنا المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بهدف تحقيق الاستقرار وتجاوز المخاطر التي تهدد المرحلة الانتقالية”. ويمضي في القول: “من المؤسف، يبدو أننا قللنا من عزيمة الآلة المسؤولة عن فرض رئيس المرحلة الانتقالية بكل الوسائل كرئيس منتخب، وفي سبيل ذلك دبرت الحكومة حيلا في تشكيل مؤسسات تضمن لها الاحتيال”.

ويتفق البرلماني “أورجي شاها” مع هذا الاعتقاد، لكنه يلوم السياسيين المستبعدين عن السباق الرئاسي بقوله: “هذه من النتائج الكارثية للحوار الوطني التي وافقوا عليها وبالتالي هم يحصدون اليوم ما زرعوه أمس”.

أبرز المتنافسين

يبرز اسم الجنرال “محمد إدريس ديبي”، كأحد أبرز المتنافسين من الشمال على كرسي الرئاسة، من جانب آخر، يظهر رئيس الوزراء الحالي زعيم حزب الترانسفورماتير (المحولون) “سيكسيه ماسرا “كمنافس قوي ينحدر من جنوب تشاد.

رهان خاسر

ينتقد “ميكائيلا نجبيلا”، وهو المستشار السابق للرئيس في حديث للجزيرة مباشر رموز المعارضة السياسية التشادية، ويعتبرهم بائعي أوهام في نظر المجتمع المحلي والدولي، كما يؤكد على أن السنوات الثلاث الماضية من الانتقال السياسي في تشاد، قد غيرت بشكل عميق وجهات نظر المعارضة التشادية، وتصورهم للإدارة الكارثية للبلاد، مقدرًا أن الإجراءات التي يقومون بها لا تساهم في دعم الرئيس الحالي، بل تعزز إرادته الشخصية على حساب مصلحة شعبه الذي يطمح في التغيير الهيكلي.