تحذيرات واسعة واستعدادات في 3 دول خليجية تحسبا لموجة طقس سيئ

أصدرت دول خليجية، الأربعاء، تحذيرات وقرارات لمواجهة تداعيات موجة من الطقس السيئ متوقع أن تبدأ الخميس، وشملت تفعيل نظامي العمل والتعليم عن بعد.

جاء ذلك بحسب ما نقلت مصادر رسمية في كل من الإمارات وسلطنة عمان، وقطر.

الإمارات

في الإمارات، حذر المركز الوطني للأرصاد من أن طقس الخميس سيكون “غير مستقر”، وسيصاحبه “سحب ركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على مناطق متفرقة من الدولة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشار المركز إلى احتمال أن تواجه البلاد “رياحا معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحيانًا بحيث تكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية”.

فيما أعلنت المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث “رفع مستوى التأهب والجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة”.

كذلك، تقرر تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة، إلى جانب تطبيق نظام العمل عن بعد لجميع موظفي الحكومة، الخميس على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

كما وجهت مطارات دبي تنبيها إلى “المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي الخميس، بضرورة الوصول إلى المطار قبل وقتٍ كافٍ من موعد الرحلة؛ لتجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري نظرا لتقلبات الطقس المتوقعة”.

وشهدت الدولة الخليجية أجواء غير مسبوقة الشهر الفائت، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الإمارات شهدت، في 16 أبريل/نيسان الماضي، هطول أكبر كميات أمطار منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، أي قبل تأسيس الاتحاد عام 1971.

سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل نظام التعليم عن بُعد في كافة المدارس بجميع محافظات السلطنة، باستثناء مدارس محافظة الوسطى، وذلك ليوم الخميس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى “تأثر أجواء معظم المحافظات بهطول أمطار تتراوح غزارتها بين (20-80 ملم) مع جريان الأودية والشعاب (بسيول)”.

فيما رفعت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة “درجة الجاهزية للحدّ من تداعيات الحالة الجوية والاستجابة لبلاغات الأضرار المحتملة”.

ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين بالبلاد إلى “أخذ كافة أسباب الحيطة والحذر، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات”.

وتقع سلطنة عمان على الأطراف الشرقية لشبه الجزيرة العربية على زاوية تطل على الخليج العربي وبحر العرب، وهو موقع يجعلها في مسار الأمطار الموسمية والأعاصير التي تتسبب بين حين وآخر في تشكل سيول.

قطر

وفي قطر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من “رياح قوية وأمطار رعدية تصاحبها رؤية أفقية تستمر حتى الساعة السادسة صباح الخميس”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

#قنا_انفوجرافيك|

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمطار رعدية على الساحل وفي عرض البحر الليلة#قنا https://t.co/D0LwZppiXx pic.twitter.com/AOCslDzoFT — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 1, 2024

والشهر الماضي، شهدت سلطنة عمان والإمارات طقسا سيئًا، خلف في السلطنة 17 قتيلا بينهم طلاب، بينما غرقت شوارع ومرافق رئيسية وخدمية في البلدين بمياه الأمطار غير المسبوقة وقتها.