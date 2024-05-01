ترمب يدين الطلبة المتظاهرين في جامعة كولومبيا وينتقد رئيستها

أدان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المظاهرات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية، في الوقت الذي قامت فيه شرطة نيويورك باقتحام حرم جامعة كولومبيا، لفض الاعتصام الرافض للحرب على قطاع غزة، واعتقلت أكثر من 100 طالب.

وانتقد ترمب، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، قائلا إنها “يجب أن تخجل من نفسها لأنه سمحت للجامعة بالانزلاق نحو الفوضى”.

وطالت انتقادات ترمب بعض السياسيين الأمريكيين اليهود لأنهم -حسب وصفه- لم ينضموا إليه منذ البداية في “إدانة الاحتجاجات والتهديدات ضد اليهود في الحرم الجامعي”.

ديمقراطيون يهود يتخلون عن إسرائيل

وأضاف ترمب في مقابلته مع شين هانتي، مقدم البرامج المعروف باتجاهاته المحافظة في شبكة فوكس نيوز، أنه “يرى سياسيين يهودا يتخلون عن إسرائيل”.

وتساءل ترمب “أين شومر (زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ)؟ لماذا لا يتحدث بصوت عال؟ أعتقد أنه يبحث عن أصوات الناخبين، ربما أكثر من الأصوات التي تمثل إسرائيل”.

وكان ترمب قد اتهم بعض الديمقراطيين اليهود بـ”كراهية إسرائيل” في شهر مارس/آذار الماضي، فرد عليه تشاك شومر -الذي يُعَد أرفع مسؤول أمريكي يهودي منتخب- بأنه يعمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري “لضمان استمرار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لأجيال قادمة”.

انتقادات حادة للمتظاهرين

ومضى ترمب للقول إنه “فوجئ بتعليقات من جانب الطلبة المتظاهرين عن إسرائيل والفلسطينيين”، من بينها الادعاء أن “مذبحة 7 أكتوبر لم تحدث”، على حد وصفه.

وأضاف “عندما ترى متظاهرين ينكرون حدوث هجمات 7 أكتوبر فقد تم غسل أدمغتهم. أعتقد حقيقة أنه تم غسل أدمغتهم”.

وتابع ترمب “يجب السماح لإسرائيل بإكمال حربها على الإرهاب. هو شيء فظيع ولكن يجب عليهم القيام به وبسرعة، وبعدها نعود إلى النظام”.

يشار إلى أن إجراءات محاكمة ترمب جنائيا بدأت في نيويورك في 16 من إبريل/نيسان المنقضي، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يمثل أمام محكمة جنائية.

ويواجه ترمب اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، في قضية قد تؤثر على مسعاه للفوز بالرئاسة في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويتنافس فيها مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.