تعليق جلسة استماع في الكونغرس بسبب هتافات مؤيدة لغزة (فيديو)

عُلقت جلسة استماع لوزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان المشتركة أمام الكونغرس لإخراج رافضين للحرب في غزة من القاعة.

وشهدت الجلسة مقاطعة من ناشطين مدافعين عن غزة ورافضين لتدخل بلادهم الولايات المتحدة هناك عبر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

واتهمت الناشطة في حقوق الإنسان (ميديا بنجامين) واشنطن بدعم الإبادة الجماعية في غزة، وقالت “ما تقومون به غير أخلاقي، والعالم أجمع يراقبكم، ما تقومون به في غزة الآن حضرة الأمين العام: أنت تدعم إبادة، توقف عن دعم الإبادة. فلسطين حرة”.

وطلب رئيس الجلسة من المتظاهرين التوقف عن الحديث خلال الجلسة، ثم طالب رجال الأمن بإخراجهم من القاعة.

بدوره، تجاهل وزير الدفاع الأمريكي التعليق على الواقعة، وأكمل كلامه في الجلسة معبّرا عن امتنانه “للشركاء في الكونغرس الذين ساعدوا في القيام بالاستثمارات التي ستسهم في دعم الأمن الأمريكي، إن كان ذلك على صعيد الحزمة أو من خلال الميزانية”.

ثم عادت ميديا وقاطعت أوستن، ليتم تعليق الجلسة حتى إخراج الأشخاص الذين يعترضون.