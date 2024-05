شرطة نيويورك تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتفض اعتصام الطلبة المؤيدين لفلسطين (فيديو)

دهمت شرطة مدينة نيويورك جامعة كولومبيا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، لإلقاء القبض على عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين سيطر بعضهم على مقر أكاديمي وفض اعتصام أقيم منذ نحو أسبوعين.

وبعد وقت قصير من تحرك الشرطة، أصدرت رئيسة الجامعة نعمت شفيق رسالة طلبت فيها من الشرطة البقاء في الحرم الجامعي حتى 17 من مايو/أيار على الأقل، أي بعد التخرج بيومين، وذلك “للحفاظ على النظام وضمان عدم إعادة نصب مخيمات” الاحتجاج.

وقال متحدث باسم الشرطة إن القوات أخلت الحرم الجامعي من المحتجين خلال ثلاث ساعات، وألقت القبض على “عشرات”.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر أفراد شرطة يرتدون خوذات وهم يدخلون الحرم الجامعي في منطقة مانهاتن، الذي شكّل النقطة المحورية لاحتجاجات طلابية امتدت إلى عشرات الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية للتعبير عن معارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبعد ذلك بمدة وجيزة، اتجه صف طويل منهم نحو مدخل مبنى “هاميلتون هول” الذي اقتحمه المتظاهرون وسيطروا عليه في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء. ودخل أفراد الشرطة المبنى عبر نافذة في الطابق الثاني مستخدمين سيارة مجهزة بسلم.

وهتف طلاب يقفون خارج القاعة “عار عار!”، منددين بتحرك الشرطة.

COLUMBIA UNIVERSITY LATEST:

• Hamilton hall has been cleared by police, NYPD says.

• Encampment has been dismantled, according to authorities.

• Roughly 100 arrests so far, authorities say.

Live updates: https://t.co/B5d76w1vMc

— NBC News (@NBCNews) May 1, 2024