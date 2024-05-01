كلب ينتظر عامل قطار يوميا للحصول على طعام من يده (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لكلب ينتظر قطارًا في إحدى محطات القطارات بالعاصمة التركية أنقرة، بعد أن اعتاد الحصول على الطعام من أحد عمال القطار يوميًّا.

وحقق المقطع، الذي وثقه شخص يدعى سميح مومجو عبر حسابه على إنستغرام، أكثر من مليوني مشاهدة. ويظهر في المقطع كلب ينتظر قطارًا في محطة كاياش بأنقرة. وعند وصول القطار إلى المحطة، يركض الكلب خلفه حتى توقفه داخل المحطة، بينما يقوم العامل بوضع طعام له.

وعلّق العامل على انتظار الكلب في المحطة حتى وصول القطار، قائلًا “هناك من ينتظر الجميع”.

من جانبه، علّق وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو عبر حسابه على منصة إكس “كل كائن حي هو أمانة في أعناقنا من الله، إن الرابطة الجميلة بين الميكانيكي سميح مومجو وصديقنا الكلب قد خففت عنا جميعًا”.