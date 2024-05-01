مقتل 8 أشخاص بانفجار جراء الغاز داخل مطعم وسط بيروت

هز دوي انفجار، عصر الثلاثاء، أركان العاصمة اللبنانية بيروت، إثر تسرب للغاز أفضى إلى حريق ضخم في أحد المطاعم بمنطقة بشارة الخوري.

وأعلن فوج إطفاء بيروت أن أفراده أطفؤوا حريقًا في مطعم في بناية “غناجة”، موضحًا أن تسرب مادة الغاز أدى إلى حدوث انفجار في المطعم، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح.

وأشار الفوج إلى أن “المعلومات الأولية أفادت بسقوط 8 ضحايا قضوا اختناقًا داخل المطعم”.

وتحدثت تقارير عن أن البناية التي يقع فيها المطعم تضم عددًا من الإدارات الرسمية، كمديرية الواردات في وزارة المال والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.