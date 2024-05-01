هل تملك محكمة العدل الدولية صلاحيات منع صادرات السلاح الألماني لإسرائيل؟ خبيرة قانونية تجيب (فيديو)

قالت عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية نميرة نجم، إن قرار المحكمة القاضي بعدم الاختصاص في الدعوى التي تقدمت بها نيكاراغوا بشأن منع تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل “قرار مؤقت لأن ما قدمته نيكاراغوا من حجج وأدلة غير كافية لإصدار تدابير تمنع عملية التصدير”.

وأضافت نميرة نجم أن المحكمة أسقطت الدعوى من الحكم، مؤكدة أن عدم إصدارها تدابير مؤقتة ضد ألمانيا لا يقوض عمل نيكاراغوا في الاستمرار في الدعوى.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، قرارها برفض الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، وقالت إنها “لا تملك الاختصاص بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية إلى إسرائيل”.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في الجلسة، إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة في القضية المعروضة أمامها.

وأعرب سلام عن قلق المحكمة مما وصفه بالحياة الكارثية في غزة.

وأوضحت عضوة الفريق القانوني الفلسطيني أمام “العدل الدولية” أن قرارالمحكمة تضمّن إشارة واضحة إلى التدابير التي أصدرتها المحكمة بشأن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتي تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقالت إن المحكمة شددت على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم، كما ذكّرت جميع الدول بالتزاماتها واحترام اتفاقيات جنيف الأربع.

وقالت إن ألمانيا -بصفتها إحدى الدول المُوقعة على هذه الاتفاقيات الأربع- مُلزَمة بأن تتحرى وتتأكد من أن سلاحها المصدَّر إلى إسرائيل لا يُستخدم في عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.