إذاعة الجيش الإسرائيلي: أضرار جسيمة في كريات شمونة بعد إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان (فيديو)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وقوع أضرار وصفتها “بالجسيمة” إثر أطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان نحو مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو اندلاع حريق في سيارة بكريات شمونة ومحاولات لإطفائها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن القصف الذي تسبب بأضرار جسيمة لم يوقع إصابات بين المستوطنين.

من جهته قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه قصفو مستوطنة كرات شمونة بصواريخ الكاتيوشا، وإن هذه الضربات تأتي في سياق رد الحزب على “الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية من لبنان، والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين الآمنين”.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد أغارت في وقت سابق من اليوم الجمعة على مواقع في مناطق يارون وكفر كلا وبليدا في جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية القصف مع إسرائيل من بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى حتى الآن لاستشهاد نحو 35 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة لتدمير البتى التحتية في عموم قطاع غزة، فضلا عن التسبب بمجاعة إنسانية بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه دولة الاحتلال على القطاع.