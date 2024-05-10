الحرب في غزة تدفع أمريكيا من أصل مصري للترشح لانتخابات الكونغرس (فيديو)

قال السياسي الأمريكي المسلم الذي ينحدر من أصول عربية مصرية (أحمد غانم) إن ترشحه لانتخابات “الكونغرس” عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميتشغان جاء لأسباب ودوافع عدة، كان أهمها من وجهة نظره، ما يحدث في غزة من إبادة جماعية، ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب رئيس فيما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح غانم للجزيرة مباشر، أن الأسلحة كلها التي تقوم الولايات المتحدة بإرسالها إلى غزة، تستخدم لقتل الفلسطينيين في غزة، بعد موافقة “الكونغرس” الأمريكي، الذي يوقّع سواء بالرفض أو القبول، مؤكدًا أن “الكونغرس” كان وراء ما حدث وما يحدث الآن في غزة.

ولفت (غانم) إلى أن واجبه كإنسان قبل كونه مسلمًا عربيًا، هو ما فرض عليه محاولة المساهمة في وقف العون غير المبرر، الذي تقوم به الولايات المتحدة لإسرائيل، مؤكدًا أن ما تقوم به أمريكا تجاه إسرائيل لا تبرره المصلحة القومية الأمريكية.

وأشار غانم إلى وجود تأثير كبير “للوبي” اليهودي في أمريكا، موضحًا أن ترشحه جاء من منطلق واجبه كمواطن أمريكي لتحرير “الكونغرس” من الضغوط المفروضة عليه، وللعمل من أجل المصلحة الأمريكية التي لا تقبل مطلقًا بقتل الناس وتشريدهم في غزة، على حد قوله.

كما أكد المرشح الأمريكي من أصل مصري، أن كثيرًا من السياسيين في أمريكا لا يعملون لصالح المواطنين، بل يعملون لصالح من سماهم القوى الكبرى.

وتابع الرجل، أن هناك مشاكل كثيرة داخل المجتمع الأمريكي، تتمثل في الجانب الصحي، وأزمة السكن والهجرة.

وعن فرص العرب الولوج بقوة إلى عالم السياسة في الولايات المتحدة، أوضح غانم أن السياسة عمومًا هي نتاج تراكمي، شارحًا أن التغييرات عمومًا تحتاج سنوات طويلة، مستشهدًا بحركات السود التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، وآتت ثمارها في ثمانينياته، وكل ذلك يحتاج مزيدًا من الوقت والعمل والمال والصبر.

وأضاف غانم أن الواجب الإنساني يفرض العمل من أجل التغيير، وأنه عند التحدث مع المواطنين الأمريكيين لشرح الصورة الحقيقة لما يحدث في غزة، خاصة في ظل تحيز الإعلام الأمريكي، فهم يستنكرون ما يحدث بحق المدينة، مؤكدًا أن الشعوب لا تريد القتل والدم.