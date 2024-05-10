بعد انتظار 7 سنوات.. فلسطينية هربت برضيعها من جحيم الحرب (فيديو)

في رحلة وصفتها برحلة الموت، حملت الصحفية الفلسطينية آلاء أبو شعبان رضيعها بين يديها وهي ترتعد خوفًا، ونزحت من موقع لآخر، لتحميه من جحيم الحرب التي استهدفت الأخضر واليابس، وفق وصفها.

صلاح الدين هو ابنها الوحيد الذي رزقت به بعد انتظار استمر 7 سنوات، استنزفت خلالها نفسيًا وماديًا كما تقول.

جاءت الحرب فقلبت حياة الصحفية الفلسطينية رأسًا على عقب، فتركت عملها الصحفي وخصصت حياتها لمهمة واحدة، هي حماية ابنها، وعانت خلال رحلة نزوحها الطويلة: “ظللنا لأيام دون طعام، وحتى أنني لم أشرب المياه الصالحة للشرب على مدار 3 أسابيع كاملة، واضطررت إلى إطعام ابني خبزًا عليه عفن، بسبب عدم توفر ما نأكله”.

أصيب الرضيع كما تقول والدته بنوبات خوف شديدة، بسبب ما شهده في شهور الحرب على غزة: “من أقل الأصوات يُفزع ويقول لي ماما اليهود، أصوات القصف والانفجارات لا تفارق خياله، حتى أنا أقوم من نومي مفزوعة، لم أستطع أن أتخطى ما عايشناه في غزة”.

غادرت آلاء القطاع، لكنه لم يغادرها ولم يغادر تفكيرها بعد أن انتقلت إلى العيش في تركيا، إذ يشغلها مصير أهالي القطاع في الوطن المحتل: “تمكنت من النجاة من جحيم الحرب، لكن هناك ملايين العالقين، وفي غزة إذا لم تمت بصواريخ الاحتلال ستموت بصناديق المساعدات التي تسقط على الناس”.