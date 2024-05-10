تفاقم العجز المالي في إسرائيل لأكثر من 35 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي للميزانية بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 35.7 مليار دولار، خلال الأشهر المنتهية في إبريل/نيسان الماضي.

ونما العجز في الميزانية الإسرائيلية من 6.2% أو 31.6 مليار دولار في العام المنتهي في مارس/آذار السابق له بحسب بيان صدر عن مكتب محاسب عام وزارة المالية الإسرائيلية.

وذكر “يالي روتنبرغ” المحاسب العام أن قيمة العجز بلغت 132.2 مليار شيكل بما يعادل (35.7 مليار دولار)، وهو رقم لم يسبق تسجيله من الأزمة المالية العالمية عام 2008، بحسب البيان الصادر عن مكتب المحاسب العام في الوزارة.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة المالية، أن رقم العجز المسجل، يتجاوز هدف الحكومة في كامل عام 2024 البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

كما أكد المحاسب العام الإسرائيلي في البيان أن اتجاه النمو في العجز سيستمر خلال الأشهر المقبلة.

في السياق، تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز السنوي سيبلغ ذروته في سبتمبر/أيلول المقبل، قبل أن ينخفض إلى 6.6% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام.

في المقابل، يعتقد المحاسب العام، بحسب البيان، أنه في ظل المعدل الحالي للإنفاق الحكومي، قد تكون الصورة أكثر تشاؤمًا، وقد يصل العجز المالي في نهاية العام إلى 8% من الناتج المحلي.

ويأتي هذا العجز في الميزانية الإسرائيلية بالتزامن مع الإنفاق الهائل على الحرب التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، التي توصف بأنها الأكثر تطرفًا بتاريخ الدولة العبرية، وأودت بحياة قرابة 35 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة لإصابة عشرات الآلاف، وتدمير البنى التحتية في عموم قطاع غزة، فضلًا عن المجاعة التي سببها الحصار الإسرائيلي.