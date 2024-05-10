حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية مستحدثة في مستوطنة على الحدود مع لبنان (شاهد)

كشف (حزب الله) اللبناني في بيان اليوم الجمعة عن استهداف تجهيزات تجسسية مستحدثة في مستوطنة على الحدود مع لبنان، وتدميرها.‏

وقال في بيان “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:00 من ظهر اليوم ‌‏الجمعة، التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتمّ تدميرها”.

🔻 اندلاع حريق في مستوطنة "مسكاف عام" على الحدود مع لبنان بعد استهداف موقع عسكري بداخلها. pic.twitter.com/RKzzREbEbg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 10, 2024

كما أعلن (حزب الله) عن استهداف ‏آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة ‏وإيقاع طاقمها بين قتيل ‏وجريح، مؤكدًا أن النيران شوهدت تشتعل فيها.‏

وعرض الحزب مشاهد من عملية استهداف أجهزة تجسسية في موقع حدب البستان التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، واستهداف موقعَي الراهب والمالكية، يوم الأربعاء.

(حزب الله) ينعى أحد مقاتليه

من ناحية أخرى نعى (حزب الله) اليوم الجمعة، أحد مقاتليه في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 294 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 8 أكتوبر تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا متقطعًا على الحدود، خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في وقت تواصل فيه حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا.