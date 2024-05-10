سوناك ينتقد احتجاجات الطلاب المتضامنة مع الفلسطينيين في بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجامعات البريطانية لأن تبقى “حصنًا للتسامح”، خلال اجتماع مع رؤسائها لمناقشة أمن الطلاب اليهود، مع تزايد التحركات في الجامعات احتجاجًا على الحرب في غزة.

وأشار المتحدث باسم ريشي سوناك بعد الاجتماع الخميس إلى أنه “دعا الجامعات إلى أن تظل حصنًا للتسامح، حيث يمكن التحاور مع احترام الآخرين، وحيث يشعر جميع الطلاب بالأمان”.

وبحث سوناك مع 10 من رؤساء أكبر الجامعات في البلاد العقوبات التأديبية المحتملة، التي يمكن اتخاذها ضد الطلاب المذنبين بإدلاء تصريحات أو ارتكاب أعمال معادية للسامية، أو تمجيد الإرهاب أو ارتكاب أي شكل من أشكال الترهيب أو العنف.

مواجهة معاداة السامية

وقالت فيفيان ستيرن، الرئيسة التنفيذية لاتحاد جامعات المملكة المتحدة، الذي يضم أكثر من 100 مؤسسة في جميع أنحاء البلاد، إن الاجتماع كان “إيجابيًا”، مؤكدة أن الجامعات تتعامل مع تصاعد معاداة السامية في الحرم الجامعي “بجدية بالغة” منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت “ساهم النزاع الحالي في تأجيج التوترات بين العديد من المجتمعات، ونحن واضحون جدًا أن لا مكان للتعصب في جامعاتنا”.

واعتبر ممثلو الجالية اليهودية البريطانية الذين حضروا الاجتماع أنه “بنّاء”.

وقال غاي دابي جوري من اتحاد الطلاب اليهود، إن جميع القادة “يدركون أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي واجهها الطلاب اليهود في الأشهر السبعة الماضية”.

وأضاف “نأمل أن تتحمل الجامعات مسؤوليتها بجدية أكبر”.

على غرار التحرك في الجامعات الأميركية، أقام الطلاب مخيمات في العديد من الجامعات البريطانية احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد، ونحو 78 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال.