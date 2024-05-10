صاروخ من غزة يصيب إسرائيلية في بئر السبع (فيديو)

أصيبت إسرائيلية، اليوم الجمعة، جراء قصف صاروخي استهدف مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية، لم تحدد مدى خطورة إصابة المرأة التي نالت منها شظايا القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة، كما أشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال لم يحدد عدد الصواريخ التي أطلقت من القطاع، لكنه ادعى أنه نجح في اعتراض معظمها.

أما فيما يتعلق بالأضرار المادية التي أحدثتها الصواريخ، فقالت الصحيفة إن منزلًا وملعبًا تعرضا للضرر جراء القذائف الفلسطينية دون تقديم تفاصيل أخرى، كما لفتت الصحيفة إلى أن صافرات الإنذار دوّت في مدينة بئر السبع بالتزامن مع إطلاق الصواريخ.

من جانبها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) تنفيذ قصفين صاروخيين على مدينة بئر السبع، وأكدت القسام في بيان أن هذا القصف يأتي ردًا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

تأتي هذه التطورات في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أودى حتى الآن بحيات نحو 35 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة لتدمير البنى التحتية في عموم القطاع، فضلًا عن الحصار الخانق الذي تسبب بمجاعة غير مسبوقة، بحسب منظمات أممية ودولية.