مؤيدون لإسرائيل يستفزون طلابا متضامنين مع فلسطين في جامعة جنيف

قام مؤيدون لإسرائيل بالتشويش على تجمع لمؤيدي فلسطين في مدخل حرم جامعة جنيف السويسرية أثناء وقوفهم دقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأقدمت المجموعة المؤيدة لإسرائيل على القيام بتصرفات استفزازية بالدخول حاملين الأعلام الإسرائيلية وهتافات مناهضة لفلسطين لقطع دقيقة الصمت، ما دفع طلابًا من الجامعة لتشكيل سلسلة بشرية أحاطت بالمتضامنين مع فلسطين لحمايتهم.

ويذكر في السياق، تدخل أمن جامعة جنيف، الذين أخرجوا أعضاء المجموعة المؤيدة لإسرائيل من الجامعة، الذين قام بعضهم بإزالة أعلام فلسطين واللافتات المتضامنة مع الفلسطينيين المعلقة على جدران الجامعة.

وتتواصل الوقفات المتضامنة مع فلسطين في جامعة جنيف منذ 7 مايو/أيار الحالي، حيث يطالب المئات من الطلاب المشاركين في تلك الوقفات إدارة الجامعة باتخاذ موقف واضح ضد المقاطعة الأكاديمية للجامعات والمؤسسات الإسرائيلية وما يشهده قطاع غزة.

ويأتي الحراك الطلابي في جامعة جنيف، امتدادًا لحراك طلابي غربي كبير، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا، للمطالبة بوقف التعاون الأكاديمي مع جامعات دولة الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالأبحاث العسكرية، إضافة للمطالبات بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي، ما دفع بعض الجامعات للاستعانة بالشرطة وقوات الأمن لفض الاعتصامات واعتقال بعض القائمين عليها من طلاب وأساتذة.