نائبة بالكنيست تهدد باستخدام صواريخ “غير دقيقة” في غزة

هددت (تالي غوتليب) عضو الكنيست من حزب (الليكود) الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) باستخدام إسرائيل صواريخ غير دقيقة في حربها على قطاع غزة، في حال أوقفت واشنطن تزويد تل أبيب بصواريخ دقيقة.

وقالت (غوتليب) للقناة 7 الإسرائيلية: “في اللحظة التي تقول فيها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن ترسل لنا صواريخ دقيقة، هل يتعين علي أن التزم الصمت!؟”.

مضيفة: “على رئيس الوزراء (نتنياهو) أن يقول ذلك، إذا لم ترسلوا لنا صواريخ دقيقة، لا توجد مشكلة، فنحن لدينا صواريخ غير دقيقة”.

وتابعت غوتليب: “بدلا من استخدام صواريخ دقيقة وأفجر فقط غرفة صغيرة أو مبنى واحد فقط، سأفجر 10 أبنية (في إشارة إلى المباني التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة)”.

وبررت غوتليب تصريحاتها “بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها باستخدام ما تملكه من أسلحة”.

وتأتي تصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي تزامنًا مع موجة تصريحات إسرائيلية ضد الرئيس الأمريكي (جو بايدن) والتي قال فيها إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا وسعت نطاق عمليتها العسكرية بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أشار فيها كذلك إلى قتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع بسبب القذائف الإسرائيلية وبسبب الطرق الأخرى التي تلحق بها الضرر بالتجمعات السكانية، على حد تعبيره.