القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ظهر اليوم السبت، وفاة الأسير نداف بوبلابيل (51 عامًا) الذي يحمل الجنسية البريطانية متأثرًا بجروح أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي مكان احتجازه قبل أكثر من شهر هو والأسيرة جودي فانشتاين.

وقالت الكتائب في بيان على تلغرام إن الحالة الصحية للأسير الإسرائيلي تدهورت ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير الجيش الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها من الخدمة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام قد بثت اليوم السبت مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي محتجز في غزة، ظهر على قيد الحياة.

وبلغت مدة مقطع الفيديو 11 ثانية، وأرفقت به نصًّا باللغتين العربية والعبرية، يقول “الوقت ينفد.. حكومتكم تكذب”.

ونشر مقطع الفيديو المصور عبر قناة تلغرام التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأرفق به اسم الأسير وعمره “نداف بوبلابيل -51 عاما- نيريم”.

وفي 27 إبريل/نيسان الماضي، بثت حركة حماس شريط فيديو يظهر رهينتين على قيد الحياة، هما كيث سيغل وعمري ميران.

وقبل ذلك بثلاثة أيام بثت فيديو آخر يظهر فيه الرهينة (هيرش غولدبرغ) بولين حيًّا.

وأسفر هجوم حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مستوطنات ونقاط عسكرية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عن مقتل 1170 إسرائيليًّا، استنادًا إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

كما تم أسر، أكثر من 250 شخصًا، ما زال 128 منهم أسرى لدى الفصائل في غزة، بينهم 36 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردًّا على الهجوم المباغت، تشنّ إسرائيل عملية عسكرية عنيفة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن استشهاد أكثر من 34 ألفا و971 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء.