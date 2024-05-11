جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع توصية الأمم المتحدة بمنح فلسطين عضوية كاملة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يوصي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة لديها.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن إن ما قامت به الأمم المتحدة ما هو إلا محاولة لتبييض صورتها أمام العالم، كما أن هذا التصويت ليس ملزمًا بموجب القانون الدولي، على حد تعبيرهم.

وأكد آخرون أن هذا القرار يعد حقًا أساسيًا للدولة الفلسطينية وشعبها الذي لطالما ناضل، ولا يزال من أجل تحرير أرضه.

ورأى متابعون أن هذا يأتي ضمن مقترح حل الدولتين الذي يعتبر بدوره حلًا لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

فيما أجمع الجمهور على أن هذا القرار يعد اعترافًا بإجرام دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ودليلًا على عدم امتثالها للقرارات الدولية.