حماس: تعذيب الاحتلال لفلسطينيين يتجاوز جرائم النازية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما كشفه تقرير شبكة (سي إن إن) الأمريكية أمس الجمعة، عن “حالة التعذيب الوحشية” التي يتعامل بها جيش الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين يحتجزهم في معتقلات سرية، لا تخضع لأية رقابة؛ ليس سوى جزء ضئيل من “الفظائع” التي تُقترف بحق هؤلاء المعتقلين.

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم السبت “هذا التحقيق مضافة له الشهادات المروعة التي رواها من أُفرج عنهم مؤخرًا من تلك المعتقلات السرية، التي هي أشبه بمسالخ بشرية تتجاوز جرائم وفظائع النازية، ليستدعي من المنظمات الحقوقية الدولية توثيق هذه الجرائم، ورفع الصوت عاليًا لفضح هذه الممارسات اللاإنسانية”.

وتابعت “إن ارتكاب فظائع كهذه، ليس مجرد إخفاق للمجتمع الدولي بكافة مؤسساته، أو وصمة عار في جبين الإنسانية، بل يتعدى إلى تهديد السلم الدولي عبر السماح لهؤلاء القتلة والفاشيين بالإفلات من العقاب”.

وأكدت الحركة أن حقها في محاسبة الاحتلال لن يسقط بالتقادم، وختمت قائلة “لن تُمحى هذه الفظائع من ذاكرة الشعوب والأجيال، وسيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه هؤلاء”.

وكانت شبكة (سي إن إن) قد كشفت في تقرير، نقلا عن إسرائيليين، تفاصيل انتهاكات ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق فلسطينيين في مركز احتجاز غامض.

Strapped down, blindfolded, held in diapers: Israeli whistleblowers detail abuse of Palestinians in shadowy detention center https://t.co/ikjS2dxeVN

— Jake Tapper (@jaketapper) May 10, 2024