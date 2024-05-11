روسيا.. قتلى ومصابون جراء سقوط حافلة في نهر بمدينة سان بطرسبرغ (فيديو)

لقي 7 أشخاص حتفهم أمس الجمعة، عندما سقطت حافلة تقل نحو 20 راكبا في نهر بمدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، وفق السلطات.

وقالت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس، إن “عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء سقوط حافلة في نهر مويكا ارتفع إلى 7″، مشيرة إلى فتح تحقيق جنائي.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أبلغت في وقت سابق، عن وفاة 3 أشخاص، مشيرة إلى أن 4 أشخاص آخرين أصبحوا “في حالة وفاة إكلينيكية”، وتحدثت أيضا عن إصابة اثنين بجروح خطرة.

مصرع عدة أشخاص وإصابة آخرين بعد سقوط حافلة نقل عام في مدينة سان بطرسبورغ في أحد روافد نهر نيفا#الجزيرة_مباشر | #روسيا pic.twitter.com/biePvzrPQH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2024

وذكرت الشرطة المحلية أن الحافلة اصطدمت بسياج جسر فوق نهر مويكا، بوسط سان بطرسبرغ، وعلى متنها نحو 20 شخصا.