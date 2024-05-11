صحة غزة: عثرنا على رؤوس بلا أجساد في مقابر جماعية بمجمع الشفاء الطبي (فيديو)

كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة، أنها عثرت على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع.

وأضافت الوزارة في مؤتمر صحفي ضم ممثلا لها بالإضافة لممثلين عن الدفاع المدني والطب الشرعي في القطاع، اليوم السبت “عثرنا حتى الآن على ما يزيد عن 520 جثة في 7 مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة، وهناك أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن”.

وتابعت “وجدنا جثثا ممزقة جراء دهس آليات الاحتلال لأجساد الشهداء وعثرنا على رؤوس بلا أجساد في المقابر الجماعية بساحات مجمع الشفاء. وأظهر الفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر الجماعية أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية”.

وطالبت الوزارة، المنظمات الدولية بالتدخل الفوري لحماية المنشآت الصحية في قطاع غزة ومنع ارتكاب مجازر جديدة، كما طالبت المؤسسات الدولية بتوثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة ومحاسبته عليها والإفراج الفوري عن المعتقلين من الطواقم الصحية.