مظاهرات في محافظات مصرية دعما لغزة (شاهد)

عادت المظاهرات المتضامنة مع قطاع غزة، الجمعة، إلى ميادين محافظات مصرية، في أعقاب جمود يخيم على مفاوضات تبادل الأسرى والهدنة بين حركة (حماس) وإسرائيل.

وبثت القناة الأولى بالتلفزيون الحكومي مقاطع “فيديو” لمظاهرات قالت إنها خرجت في ميادين محافظات عدة “تأييدًا لفلسطين وللقيادة السياسية وجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القضية الفلسطينية”.

ورفع المتظاهرون أعلام مصر وفلسطين، مرددين هتافات من قبيل “تسقط تسقط إسرائيل، و”بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، وسط مشاركة أئمة ورجال دين مسيحيين.

وجدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، الخميس، موقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

ويخشى البلدان استغلال إسرائيل الحرب الحالية على قطاع غزة لمعالجة ما تعده “معضلة سكانية فلسطينية” عبر تمرير خطط لتهجير سكان غزة إلى مصر وسكان الضفة إلى الأردن، وهو ما رفضته القاهرة باعتباره “خطًا أحمر”، وعمان بوصفه “إعلان حرب”.