واشنطن: لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أسلحتنا استخدمت بعمليات إسرائيلية تنتهك القانون الدولي

انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية طال انتظاره الجمعة طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الحرب على غزة، لكنه “لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات (العسكرية)”.

وقال التقرير إنه “من المنطقي التقييم” بأن إسرائيل “استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي” لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى “نتائج قاطعة”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها لا تزال تجد أن تأكيدات إسرائيل بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي موثوقة وذات مصداقية، لأنها لا تملك معلومات كاملة للتحقق من استخدام الأسلحة الأمريكية في أعمال محددة يُزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير الأمريكي: