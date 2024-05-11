واشنطن: لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أسلحتنا استخدمت بعمليات إسرائيلية تنتهك القانون الدولي
11/5/2024
انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية طال انتظاره الجمعة طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الحرب على غزة، لكنه “لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات (العسكرية)”.
وقال التقرير إنه “من المنطقي التقييم” بأن إسرائيل “استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي” لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى “نتائج قاطعة”.
وأكدت الخارجية الأمريكية أنها لا تزال تجد أن تأكيدات إسرائيل بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي موثوقة وذات مصداقية، لأنها لا تملك معلومات كاملة للتحقق من استخدام الأسلحة الأمريكية في أعمال محددة يُزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير الأمريكي:
- وجدنا تأكيدات موثوقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي.
- لم نتمكن من التحديد بدقة ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية استخدمت بعمليات إسرائيلية يشتبه في انتهاكها للقانون الدولي.
- من المعقول التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحتنا بحالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
- النتائج على الأرض تثير أسئلة إن كان جيش إسرائيل يستخدم أفضل الطرق لتقليل الأضرار بالمدنيين.
- تقييمنا الحالي أن إسرائيل لا تحظر أو تقيد بأي شكل تقديم المساعدات الأمريكية في غزة.
- اعتماد إسرائيل الكبير على أسلحة أمريكية يرجح استخدامها بعمليات لا تتماشى مع القانون الدولي.
- نقوم بتقييم مستمر لمراقبة عمليات إيصال المساعدات إلى غزة والتصدي للعراقيل.
- إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى الحد الأقصى.
- استخدام حماس بنية تحتية مدنية جعل من الصعب معرفة الحقائق مع وجود أهداف عسكرية مشروعة بكل أنحاء غزة.
- إسرائيل اتخذت إجراءات بهدف الامتثال للقانون الدولي لكن هناك تساؤلات إن كانت طبقت بكل الحالات.
- الأمم المتحدة والخبراء وصفوا جهود إسرائيل لتخفيف الضرر عن المدنيين بأنها غير متسقة وغير فعالة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات